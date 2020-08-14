譽宴集團半年轉賺8018萬 不派息
2020年08月14日 22:36
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譽宴集團(01483)公布，截至今年6月底止中期業績由虧轉盈，賺約8,018.2萬元，來自持續經營業務的盈利約937.8萬元，按年大增1.97倍。每股基本盈利為11.4仙，維持不派中期股息。
該集團指，今年完成出售其全部中式酒樓及婚禮業務後，財務狀況已大幅改善。由於集團赤字淨額中的絕大部分已於出售事項中出售，故中期業績已確認出售收益約8,140.1萬元
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