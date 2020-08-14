永利澳門半年轉蝕逾39億元 不派息
2020年08月14日 22:37
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(Getty Images圖片)
永利澳門(01128)公布，今年上半年按年由盈轉虧，蝕39.18億港元，去年同期為盈利28.16億元。每股基本虧損0.76元，不派中期息。經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)亦由2019年同期的盈利50.61億元，倒退至本期虧損13.97億元。公司管理層預計，業務量在到訪澳門的旅客人數顯著提升之前不會明顯改善。
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