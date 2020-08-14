瑞慈醫療發盈警
2020年08月14日 22:39
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瑞慈醫療(01526)公布，預期公司截至2020年6月30日止六個月錄得的公司擁有人應佔虧損淨額不超過1.65億元人民幣(下同)，而截至2019年6月30日止六個月的公司擁有人應佔虧損淨額約6,020萬元，主要由於新冠疫情爆發引致的疫情控制措施對收益產生重大影響，公司於中國各地的體檢中心於疫情期間無法恢復正常營運；及由於三間專科醫院處於營運初期，導致產生公司擁有人應佔虧損。
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