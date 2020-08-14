億達中國7月合約銷售額4.46億人民幣
2020年08月14日 22:39
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億達中國(03639)公布，今年7月合約銷售額約4.46億元人民幣(下同)，集團的權益合約銷售額約4.2億元。同期，銷售面積為33,730平方米，權益銷售面積為29,545平方米；集團的銷售均價為每平方米13,232元，權益銷售均價約每平方米14,209元。
至於，截至今年7月31日止7個月，集團的合約銷售額約30.02億元，集團的權益合約銷售額約26.33億元。同期，集團的銷售面積為287,411平方米，權益銷售面積為236,332平方米，集團的銷售均價約每平方米10,446元，權益銷售均價約每平方米11,142元。
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