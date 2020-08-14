恒益控股股東擬出售股權 周一復牌
2020年08月14日 23:05
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恒益控股(01894)公布，公司控股股東HY Steel訂立諒解備忘錄，可能向潛在買方出售公司股本中5.70億股普通股，佔於公告日期公司已發行股本約74.26%。
HY Steel分別由李沛新及其配偶劉麗菁擁有70%及30%。李沛新為公司執行董事、董事會主席及控股股東，而劉麗菁為公司執行董事及控股股東。
公司已向聯交所申請，自2020年8月17日上午九時正起恢復股份買賣。
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