木薯資源3月底止年度經審核虧損3436萬元
2020年08月14日 23:06
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亞洲木薯資源(00841)公布，核數師安永會計師事務所已根據香港審計準則，完成對該集團截至今年3月底止年度綜合財務報表的審計工作，惟全年業績由盈轉虧，蝕約3,436.7萬元，每股虧損5.88仙，建議不派末期股息。
與今年6月底披露未經審核年度業績相比，當時公布虧損約2,860.2萬元，與今次已完成審核所公布的虧損相差576.5萬元。
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