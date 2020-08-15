東方日報B2：阿里小米染藍　美團落空

而在季檢結果出爐前，美團股價周五(14日)曾經飆6.91%，收市仍升3.97%；小米收升0.92%，藥明生物及阿里則分別收跌1.53及0.56%。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄拒評為何美團爆冷未「染藍」，僅指一隻股份能否進身恒指要從其財務狀況、代表性及交投量等多項因素綜合考量。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，增長動力及估值較低的金融板塊成分股要「讓位」給狀況剛好相反的新經濟股，阿里等「染藍」後恒指公允值接近28,000點。

他續指，市場早已預期阿里會「染藍」，因此事成對股價的刺激作用不大，中美科技角力倒會制約其表現；資金短期內會炒小米，但是中線較看好藥明生物。

不過，他相信美團股價不至於暴瀉，理由是單憑進身藍籌落空而沽貨者，應該以散戶為主，潛在相關沽壓有限；近期掃貨的投資者更多是看好美團外賣業務效益持續改善、其他業務可望隨內地經濟逐漸復甦而加速增長，「以今年前瞻市盈率看美團無疑是貴，可是現在投行普遍預測是之後幾年盈利仍以接近一倍速度增長」。

另外，這次恒指季檢生效後，中資成分股權重進一步逼近六成。恒指公司周五表示，鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，將對恒指組成進行一次「全面的檢討」，涵蓋地域分布、選股準則、數目、行業及權重等，6個月內將向恒生指數顧問委員會匯報檢討結果，並提出優化恒指的建議方案，期間藍籌數量或有所增加。

然而，林嘉麒認為，現時恒指尷尬之處仍是中港股票並包的天性難吸引國際機構投資者採納為表現基準，導致代表性不夠MSCI明晟的香港及中國股票的指數。

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