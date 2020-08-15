歐股收市受壓　Easyjet急跌逾6%

歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報6,090點，跌95點或1.55%；法國CAC指數收報4,962點，跌79點或1.58%；德國DAX指數收報12,901點，跌92點或0.71%。

歐盟委員會已經與美國製藥巨頭強生公司就購買2億劑潛在的新冠肺炎疫苗進行合同談判，該疫苗將在27個成員國中分發。

近日歐洲多國疫情又再反彈，英國宣布周六起，所有法國及荷蘭入境的旅客，必須強制隔離14日。英國旅遊股遭受打擊，Easyjet和Tui分別收市下挫6.55%和8.33%。

德國經銷商Cancom半年業績顯著受新冠肺炎疫情影響，該公司股價收跌7.06%。另外，瑞典電信公司Sinch收市上漲5.52%。

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