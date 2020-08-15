紐約期油全周升近2%　布油於45美元關上落

國際油價周五(14日)受壓，紐約9月期油收報每桶42.01美元，跌0.23美元或0.54%，全周計累漲1.92%；布蘭特10月期油收報每桶44.8美元，跌0.16美元或0.35%，全周累升0.9%。

投資者憂慮新冠肺炎疫情持續，各國實施限制措施，會打擊原油需求。國際能源署(IEA)和石油輸出國組織(OPEC)均在周內下調今年全球原油需求。此外，市場亦觀望OPEC及其盟國本月增產。

油服公司貝克休斯周五指，上周美國活躍石油鑽井數下降4台，至172台，連續3周錄得跌幅。

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