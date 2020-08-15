聯儲卡普蘭：料明年美國經濟萎縮4.5%

美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)周五(14日)表示，考慮到新冠肺炎疫情持續，預期美國經濟明年將萎縮4.5%；至於明年失業率預期介乎8%至9%。

卡普蘭坦言，在現時艱難的時期，失業救助計劃到期結束，恐對正在失業的低收入工人帶來壓力。他又認為，美國消費者支出可以保持一定水平，但人們轉向其他方式的消費，而不是高接觸性的行業。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼: 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020