納瓦羅：明年1月前有望量產新冠肺炎疫苗

外媒報道，美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅周五(14日)表示，相信美國在明年1月之前，可以大量生產新冠肺炎疫苗，現時的計劃是生產約5億劑疫苗。

稍早前，俄羅斯成為全球首個註冊新冠肺炎疫苗的國家，該疫苗將會在明年商業化。不過，有美國官員認為俄羅斯疫苗質素參差，更稱不會使用這款疫苗在猴子身上，何況是人類。

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