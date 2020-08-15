美股收市：道指升34點　標指納指偏軟

投資者觀望美國經濟刺激方案談判進展，美股周五(14日)收市窄幅上落。道指收報27,931點，升34點或0.12%；標指收報3,372點，跌少於1點；納指收報11,019點，跌23點或0.21%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升1.81%、0.64%、0.08%。

對於後市，法興北美洲股票量化研究主管Solomon Tadesse指出，美股升浪已反映疫苗面世的最樂觀的情況，下跌空間明顯地遠大過上升空間。若按美股過去熊市的走勢，年底前或下挫15%。

不過，星級分析員Tom Lee提高標指年底目標，由3,450點上調至3,525點，遠高過2月的3,393點的即市紀錄高位，理由包括股市正重展升浪、類似債券的股票和重磅科技股相對投資級別債券便宜，以及受疫情打擊最嚴重的股份可能反彈。

高盛策略員更認為，若按相對樂觀的美國增長前景、疫苗或提早面世，以及實質利率向下，標指有機會升逾3,600點水平。

數據方面，美國商務部公布，7月份零售銷售按月增長，由6月向上修訂後的7.5%放緩至1.2%，遜市場預期增加2.1%，但總銷售金額已超過疫前水平，按年計亦增長2.7%。考慮到新一輪刺激計劃已陷入僵局，8月零售銷售料進一步放緩，甚至再次萎縮。

美國的經濟刺激方案談判原地踏步，民主黨的眾議院議長佩洛西表示，在他們將共和黨的援助提議增加1萬億美元之前，她不會重啟與共和黨人的談判。白宮經濟顧問庫德洛則指，政府和民主黨的談判處於「僵局」。

富瑞首席經濟學家阿內塔·馬科斯卡(Aneta Markowska)表示，鑑於當前的財政僵局，消費者極不可能在8月獲得任何額外的財政支持。毋庸置疑，9月份的前景高度依賴於財政政策。

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