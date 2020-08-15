特朗普：準備好更多疫情援助方案

美國總統特朗普周五(14日)在其社交平台帳戶上表示，他準備好更多疫情援助方案，並已指示了財長姆紐欽去準備為美國所有4人家庭提供3,400美元的津貼援助，同時將向小型企業提供額外的薪酬保障計劃(Paycheck Protection Program，PPP)，以應對今次新冠肺炎疫情危機。

特朗普強調會致力保護陷入財政困境的小型企業，以度過今次疫情危機。他又表示，已準備好向國家和地方政府提供資金，以挽留警察、消防員、急救人員和老師等工作職位。

他批評國會民主黨人正阻撓財政政刺激政策的推進。此前，姆紐欽在周三(12日)表示，民主黨人對於就疫情援助方案的談判不感興趣。

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