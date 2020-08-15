巴菲特上季狂掃巴里克黃金　清倉高盛

根據美國證交會最新文件顯示，在今年第二季，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡大量買入金礦企業巴里克黃金公司(Barrick Gold Corporation)，同時清空美資大行高盛的持股。蘋果公司(Apple Inc)是巴郡最大持倉，佔總投資資產約44%。

據外媒統計，於第二季，巴郡披露的股票投資價值增加了15%，至2,024億美元，表現跑輸美股標指的20%升幅。

另外，巴郡在第二季減持了美國4大航空股，巴菲特在5月時已經披露了這項投資決定，並認為全球航空業正在改變。在第二季之後，巴郡增持了美國銀行的股票，在7月至8月初期間持股至少達20億美元。

巴郡於第二季主要持倉變化如下：

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●5大主要持倉

1、蘋果公司

持股量維持2.45億股，價值894億美元

2、美國銀行

持股量維持9.25億股，價值220億美元

3、可口可樂

持股量維持4億股，價值179億美元

4、美國運通

持股量維持1.51億股，價值144億美元

5、卡夫亨氏

持股量維持3.24億股，價值104億美元

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●主要新增持股

巴里克黃金

新建持倉2,090萬股，價值5.63億美元

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●主要增持股份

房託基金STORE Capital

持股增加31%，總持股價值5.81億美元，佔公司已發行股本10%

食品零售商Kroger Co

持股增加16%，總持股價值742.7億美元

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●主要減持股份

富國銀行

持股減少26%，總持股價值60.8億美元

摩根大通

持股減少62%，總持股價值20.9億美元

PNC金融

持股減少42%，總持股價值5.62億美元

M&T銀行

持股減少16%，總持股價值4.71億美元

其他減持股份包括：紐約梅隆銀行、Mastercard、Visa、特許通訊

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●主要退出股份

達美航空

清倉20.5億美元股份

西南航空

清倉19.1億美元股份

聯合航空

清倉6.99億美元股份

美國航空

清倉5.1億美元股份

餐飲品牌Restaurant Brands International

清倉3.37億美元股份

其他清倉股份包括：高盛、西方石油

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