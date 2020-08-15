巴菲特上季狂掃巴里克黃金 清倉高盛
2020年08月15日 06:11
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蘋果公司是巴郡最大持倉，佔總投資資產約44%。圖為「股神」巴菲特。(Getty Images圖片)
根據美國證交會最新文件顯示，在今年第二季，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡大量買入金礦企業巴里克黃金公司(Barrick Gold Corporation)，同時清空美資大行高盛的持股。蘋果公司(Apple Inc)是巴郡最大持倉，佔總投資資產約44%。
據外媒統計，於第二季，巴郡披露的股票投資價值增加了15%，至2,024億美元，表現跑輸美股標指的20%升幅。
另外，巴郡在第二季減持了美國4大航空股，巴菲特在5月時已經披露了這項投資決定，並認為全球航空業正在改變。在第二季之後，巴郡增持了美國銀行的股票，在7月至8月初期間持股至少達20億美元。
巴郡於第二季主要持倉變化如下：
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●5大主要持倉
1、蘋果公司
持股量維持2.45億股，價值894億美元
2、美國銀行
持股量維持9.25億股，價值220億美元
3、可口可樂
持股量維持4億股，價值179億美元
4、美國運通
持股量維持1.51億股，價值144億美元
5、卡夫亨氏
持股量維持3.24億股，價值104億美元
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●主要新增持股
巴里克黃金
新建持倉2,090萬股，價值5.63億美元
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●主要增持股份
房託基金STORE Capital
持股增加31%，總持股價值5.81億美元，佔公司已發行股本10%
食品零售商Kroger Co
持股增加16%，總持股價值742.7億美元
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●主要減持股份
富國銀行
持股減少26%，總持股價值60.8億美元
摩根大通
持股減少62%，總持股價值20.9億美元
PNC金融
持股減少42%，總持股價值5.62億美元
M&T銀行
持股減少16%，總持股價值4.71億美元
其他減持股份包括：紐約梅隆銀行、Mastercard、Visa、特許通訊
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●主要退出股份
達美航空
清倉20.5億美元股份
西南航空
清倉19.1億美元股份
聯合航空
清倉6.99億美元股份
美國航空
清倉5.1億美元股份
餐飲品牌Restaurant Brands International
清倉3.37億美元股份
其他清倉股份包括：高盛、西方石油
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