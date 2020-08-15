低息誘惑！蘋果破例再發行55億美元公司債

外電報道，蘋果公司(Apple Inc.)繼5月完成發行85億美元債後，最新再度發行55億美元公司債，為今年內第二次；是次發債集資所得計劃用於股份回購、支付股息及其他一般公司用途。

業內人士指出，Apple今年破天荒兩度發債，有別於自2017年以來、每年發債不會超過一次的慣例，或反映在低息環境下，企業趁機以低廉的借貸成本儲定銀彈面對「疫」境。

據Apple向美國證券交易委員會提交的初步文件顯示，債券將分4批發行，年期為5年、10年、30年及40年，最長40年期債券的收益率料較美國國債高118個基點，但現時仍未確定各批債券所發行的比例。

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