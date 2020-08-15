【星之谷】300萬買小城物業 「英國高材生」搖籃

英國明年開通持BNO港人移民通道。上回本欄介紹了曼徹斯特(Manchester)這座城市，過去幾年都是港人投資英國樓首選，租金回報率高、空租期短。但這是投資角度，如果想子女升讀當地優質免費公立學校，筆者介紹一個不錯的小城市——雷丁(Reading)。

雷丁位於倫敦西部與牛津(Oxford)之間，人口逾30萬人，不少香港人或感覺陌生。但不要看輕這座城市，當地出名培育高材生，英國高考兼大學入學試「GCE A-Level」人均成績於全英國排行第一。

亮點不止於此。雖然持BNO港人到英國買層樓，很大機會就讀當區免費公立學校，但始終都要經過抽籤程序，即類似香港升讀小學一年級的「大抽獎」。然而，雷丁人口分佈當中，0歲至5歲只佔3%，5歲至10歲亦佔3%，即是說，每年適齡升讀小學一年級的只有約9,000人。

而雷丁有44間公立學校被評為Outstanding(優秀，即香港的band 1)或Good(良好)，香港小朋友報考當地優質公立學校，中籤機會比其他城市高得多，「GCE A-Level」考獲優越成績機會更大。

【信仰與辦學團體一致 為入學加分因素】

英國公立學校入學資格雖然是抽籤制，惟小朋友仍有不少「加分」機會，例如心儀學校辦學團體為天主教組織，而家長也是天主教徒的話，小朋友入學將有分加；兄弟姊妹正在該校就讀亦有優勢；如果在當地工作了3個月，特別是教師職業，也會有特別分加，增加勝算。

不過，入讀公立學校前提是在該校網區有樓住。家長可能會問：「如果在當地買樓是收租而非自住，子女能否報讀當地學校？」

對於未有打算即時動身，又想鎖定開支的家長來說，可考慮在當地購買一間物業暫時作放租之用。將來如決定動身，可考慮收回單位自住，或在當地租住單位，實行做「雙租族」。暫時做雙租的好處除了可現在就鎖定租金升值風險外，將來用租住地址抽到學校後，再考慮換樓、或再租另一個在學校附近的單位，免卻了期間做無殼蝸牛的麻煩。

【一房單位僅300萬 認清大型發展商牌子】

一般而言，雷丁樓價對比香港算非常相宜，一手樓一房單位約30萬英鎊(300萬港元)，兩房則約40萬英鎊(400萬港元)，有些遠離市中心的Townhouse(聯排別墅)，需花費50萬英鎊(約500萬港元)，但實用面積逾千呎兼連花園。當地二手樓則較平，但質素參差。

考慮當地一手或二手樓時，也要考慮該物業是否鄰近心儀公立學校，因為收生主要是考慮住所距離，然後抽籤。

近期有傳媒報道個別英國新盤出現爛尾情況，其實到海外買樓要安全，方法很簡單，就是選擇當地最大型發展商項目，在英國要認着三大發展商-「3B」，應無得輸，祝君海外置業成功。

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣、按揭和移民資訊

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