特朗普頒令　字節跳動須90日內出售TikTok在美業務

美國總統特朗普周五(14日)再簽行政命令，要求北京字節跳動於90日內出售中國影片分享程式抖音海外版TikTok在美國的業務。

特朗普在行政命令指出，有可信證據讓他相信字節跳動或會採取危及國家安全的行動，要求公司出售在美國任何支援TikTok運作的資產，並銷毀所有TikTok的美國用戶數據，完成後向美國外商投資審查委員會(CFIUS)通報。

財長姆紐欽發聲明表示，CFIUS作詳細審查後，一致建議總統採取上述行動，以保護美國用戶的個人資料。

特朗普早前已簽令禁止美國企業在9月20日後與字節跳動及微信母公司騰訊交易，字節跳動必須在限期前完成轉售TikTok，否則面臨美國政府封殺。美媒指，特朗普今次的新命令對TikTok來說是好消息，讓字節跳動有更多時間洽談出售TikTok。

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