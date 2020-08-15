1周10大驚奇：「重量級之見」預言冧市在即？

2020年轉眼間已來到7月底，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！之後會如何呢？繼續做旁觀者方為上計。

【1、重量級之見：「巴菲特指標」閃爍賣出警號】

全球股市在疫情下愈升愈有，後市會如何？「股神」巴菲特於2001年曾告訴投資者一個他最重視的指標，被稱為「巴菲特指標」，如今再度閃爍賣出警號！

所謂「巴菲特指標」，就是把美國股市總市值規模相較於全美國內生產總值(GDP)佔比做比較。若股市市值規模僅達GDP的70至80%，就值得把現金投入股市；然而，如果數據超過100%，就是時候離場了。

那麼，如今世界如何呢？若把這項指標運用於全世界，就正閃爍「沽貨」信號。這項指標本周突破30個月高位，顯示全球股市市值規模相較於全球GDP的佔比突破100%。過往20年以來，在這項指數突破100後，市場共出現3次大型調整，包括在2000年、2008年及2018年。(附圖一)

【2、重量級之見：索羅斯警告一生中最嚴峻危機】

除了「股神指標」外，有「國際金融大鱷」之稱的索羅斯本周在其90歲生日(8月12日)時接受外媒訪問指出，現時暫不會再入市，對於金融市場持有保留的看法，認為美國聯儲局釋放流動性助長了資產泡沫，更警告市場正處於自第二次世界大戰以來、他一生中最嚴峻的危機之中。

他說：「我將其描述為一個革命性時刻，可能性範圍較平時大得多。在正常情況下，不可思議的事情不僅變為可能，而且實際上發生了。人們迷失了方向，感到恐懼。他們所做的事情對他們自己和整個世界都是有害的。」

他更表達對目前美國政局的不滿，說「即使在美國，像特朗普這樣的自信騙子也可以當選總統，並從內部破壞民主。」「但是在美國，你擁有制衡與規範的悠久傳統。最重要的是，你擁有憲法。因此，我相信特朗普最終將成為一種暫時現象，有望在11月結束。」

然而，在那之前，索羅斯警告特朗普「仍然非常危險」，因為「他為自己的生命而戰，他將竭盡所能繼續掌權。」他補充說，如果特朗普失去總統職位，須對其違反憲法的行為負責。

索羅斯認為，市場對財政刺激政策的預期，以及對特朗普將於11月前宣布新冠肺炎疫苗推出市場的預期，促使了現時股市上漲。

索羅斯回顧他傳奇的金融市場致勝法，他承認美國正陷入由美國聯儲局流動性助長的泡沫，這種情況造成了他現在暫時遠離市場的決定。他解釋，「兩個簡單的命題」構成了一直以來給他帶來優勢的框架，但是自從他在《金融煉金術》一書中分享了這一優勢之後，優勢就消失了。其所講的兩個命題，其一乃在有參與者思考的情況下，參與者對世界的看法始終是不完整和扭曲的，這是索羅斯幾十年前沽空英鎊的殺手。另一則為這些扭曲的觀點可能會影響與其相關的情況，扭曲的觀點導致採取不當行動，所指的就是反射性。

【3、重量級之見：3月估中冧市指標嗌「沽貨」了】

除了「股神」及「國際大鱷」外，華爾街大行摩根史丹利近期也表示，旗下基金公司設定的聯合市場時機指標(CMTI)自2018年1月以來，「首次」釋放出「沽貨」信號。

大摩表示，CMTI在3月美股見底時發出「適時買入」信號，並在6月中旬前該指標一直處於「買入」區間，但最近呼籲「沽貨」了。

CMTI是風險、基本面和綜合估值指標的平均值，而歷史角度來看，過去CMTI在沽貨信號發出後，歐股在隨後半年內下跌3%。

【4、重量級之見：現時仍為買金銀及比特幣時機】

股市既然有危險，是否買貨時機呢？著名暢銷書《富爸爸·窮爸爸》作者Robert T. Kiyosaki(羅伯特·清崎)本周表示，持續看好黃金、白銀及比特幣，更稱現時仍是買入更多黃金、白銀及比特幣的「極佳時刻」。

他表示，目前龐大的負債與疲弱的經濟是真正的問題，要解決的話，聯儲局一定要印銀紙。因此，他認為是買入上述資產的「極佳時刻」。

他又說：「儲蓄是輸家、現金是垃圾，國債是為聯儲局賣命。」由於目前全球央行都已公然宣布，每年會把現金價值壓低2%，呼籲投資者別做輸家，應該敞開心房、聰明運用手上的錢，投資黃金、白銀和比特幣。

清崎一直勸投資者不要炒股，今年4月也曾指出，不要把政府派的金錢儲起來，建議投資者買入對未來有保障的資產，例如黃金、白銀等，因美元正步向死亡，既然政府派錢，當然要收下、且聰明地使用。

【5、重量級之見：投資者要買金來保護自己】

除了清崎之外，美國金融界殿堂級投資名宿、每年初都會推出「10大驚奇」的黑石集團副主席韋恩(Byron Wien)本周也表示，隨着標指接近歷史高位，反映美股已「充分定價」，建議投資者轉為購買黃金，以對沖美元進一步轉弱的風險。

他認為，美股從3月低位反彈，一直被科技股和其他增長公司主導，其中一些公司的估值已反映了未來兩年的收益。不過，他指出，當經濟衰退結束時，料標指會較目前更高，但基本上已充分定價。

對於經濟復甦，韋恩指美國經濟正依靠政策支持來維持其勢頭，距全面復甦還很遠，美國財政赤字佔國內生產總值(GDP)比重將增至20%，聯儲局的資產負債表規模將從目前的7萬億美元擴大至9萬億美元，因此美元會繼續疫弱。

事實上，美元兌一籃子貨幣的美匯指數已較3月高位下跌了9%。與此同時，金價今年上漲了28%，本月早些時候一度達到每安士2,063.54美元的創紀錄水平。

韋恩指出，美元已偏軟，保護自己不受此影響的方法之一是持有黃金，今年黃金在投資組合中一直是一項不錯的資產，又認為個人投資者持有一些黃金倉位是合理的。

【6、重量級之見：美國低通脹時代將結束】

買金一向被視為「抗通脹」的投資之一，事實上，全球短期內雖然低通脹，但中長期而言並不是這樣！從全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)，以及估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理、近年已屆退休之齡的瓊斯(Paul Tudor Jones)等多位投資者，近期也警告美國低通脹時代將結束。

去年此時，低通脹還是聯儲局考慮減息的主要因素。如今，局面陡然逆轉，市場普遍轉為高通脹預期，這甚至會迫使聯儲局考慮調整一個維持了30多年的慣常做法，即允許通脹在一定時期內略高於2%的目標水平。

美國的通脹預期究竟是怎麼變高的？摩根士丹利將原因歸結於美國為了應對疫情危機而採取的激進的貨幣和財政措施，特別是飆升的廣義貨幣供應量M2(M2包括現金、支票存款、儲蓄存款和貨幣市場證券)。該行美股策略師Mike Wilson引用了經濟學家佛利民(Milton Friedman)的話：無論何時何地，通脹都是一種貨幣現象。

在聯儲局推出史無前例的寬鬆貨幣政策之後，美國的M2就開始像一匹脫韁的野馬，狂飆突進，從去年底的6.7%直線飆升到了今年6月的22.9%。從1981年有歷史紀錄以來，美國的M2通常表現為緩慢且穩定地增長。在今年以前，M2的年化增長率從未超過15%。這讓Mike Wilson在本周發布的報告中寫道：「我們從未見過貨幣供應量的增長速度像現在這麼高。」

被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)則預料，經濟衰退帶來的後果要到今年下半年或明年初才會顯現，而不是當下出現，屆時民眾會感受到薪金和樓價的大幅影響。

【7、世代災難！聯合國警告年輕人變「失落的一代」】

從金融市場近期各類資產的走勢來看，世界確實變了！一場新冠肺炎，對全球經濟造成多方面衝擊，聯合國更警告，若沒有即時補救措施，疫情危機將對年輕人前途帶來嚴重且持久性的影響，所造成的影響遠大於其他年齡層。

聯合國專門機構國際勞工組織(ILO)發表報告，指出疫情大流行影響下，18至29歲年輕世代的職涯前景受到重創，在校學子的教育也受影響，展望「黯淡」。

受訪者大多受過教育、可以上網，代表的是學生和受過高等教育的在職青年。

●學習：13%無法上課、教學或培訓

調查發現，自疫情開始有約73%年輕人經歷了學校停課，但並非所有人都能過渡到網上和遠程學習。有約13%受訪者無法上課、教學或培訓，情況在低收入國家尤為嚴重；70%表示教育機構關門對他們造成不利影響。

儘管學校和培訓機構已盡力通過遠程學習提供教育，但仍有65%的年輕人認為自疫情大流行開始以來，學到的東西更少；有51%的認為他們的教育將被推遲，還有9%的人擔心他們的教育會受到影響，甚至可能失敗。

●工作：17%人失業 四成收入縮

大流行破壞了年輕人的就業前景。疫情前有工作的人當中，有約17%已無工可做，尤其是從事文職、銷售、手工藝及相關行業的工人。另外，就業青年的工作時間減少了近1/4(即平均每天減少兩個小時)，42%人的收入減少了。

●心理：17%或受焦慮和抑鬱影響

研究發現，有17%年輕人稱可能受到焦慮和抑鬱的影響。教育或工作受干擾的年輕人受到焦慮或抑鬱影響的可能性幾乎是其他年輕人的兩倍。

報告又指，疫情對青年的影響是有系統性的、深層的、不成比例的。其中女性、年紀較輕、收入較低的影響更大。

【8、世界變了！科技股升勢驚人或證明永久轉變】

或許仍有人會覺得，所謂「世界變了」是危言聳聽，疫情過後一切會如常。本周有報道指出，科技股驚人升勢或許「是真的」，是代表市場已認為，疫情對整個產業經濟及民眾生活所造成的改變，可能將持續非常長的時間，甚至是永久！

以科技股為主的納斯達克100指數今年市值暴增2.9萬億美元(約22.6萬億港元)，市盈率達到36倍，為2004年以來最高，遠高於10年平均值22倍。在標指中，科技股總市值甚至較醫療保健類股及消費者非必需類股的市值加起來更要多。

科技股目前的估值代表甚麼？就是即使目前完全不再上升，業界也需要在未來3年內，每年收入增長20%，才能達到目前這樣「瘋狂」的估值。

報道指出，這代表市場很可能已預期就算疫情終結，也不代表生活可回到疫情前，故推動市場的不是短期趨勢，而是市場正為長期發展定價，就是一個數碼化、自動化的「新經濟」未來。

投資管理公司American Century Investments綜合資產策略首席投資官Rich Weiss表示，數碼化的轉變正開始將我們帶向未來，轉變將在未來繼續下去，因此科技股的估值是合理的。史丹福大學教授Anat Admati也認為，民眾在疫情中養成的生活習慣，在疫情結束後可能大部分會持續。

事實上，隨着疫情持續愈久，人們就愈適應數碼化，例如蘋果公司(Apple Inc.)及亞馬遜分別在今年6月及第2季取得創紀錄的收入，Netflix第2季暴增1,010萬新付費用戶。

有調查顯示，過去常前往電影院或類似活動的美國民眾中，40%以上在疫情後將減少這方面開支，一半美國民眾已無意前往夜店酒吧，1/3不再有興趣觀看球賽或電影。

【9、世界變了！中美科技冷戰絕非開玩笑】

事實上，美國總統特朗普下令禁止中國兩大流行社群媒體抖音海外版TikTok和微信(WeChat)，這不僅是中美關係惡化的象徵，也意味科技與創新領域將被政治化。

分析指出，中國內地長期對外國科技公司設限，有助培育近年來開始在中國境外擴張，甚至佔主導地位的中國本土科技巨企。雖然白宮宣布45天內生效的行政命令內容含糊，但專家表示，白宮似乎要禁止從Apple等應用程序商店取得TikTok和微信。柏克萊加州大學長期網絡安全中心教務長Steven Weber說：「這是中美『科技冷戰』既迅速又影響廣泛的發展。」

特朗普政府對中國採取「鷹派」態度已非新鮮事，最明顯例子是針對全球最大智能手機和網絡設備製造商、中國第一個全球科技品牌「華為」，同時也阻止其他中國買家收購美國公司。

現時特朗普政府目標對準全球上億人使用的TikTok和微信，有兩名不具名白宮官員透露，此行動不僅出於安全考慮，還涉及特朗普對中國的憤怒，他怪罪中國導致疫情大流行，損害他連任的機會。

保護民主聯盟新興科技研究員Lindsay Gorman說：「我們正進入一個日益分化的互聯網時代。在這個時代，中國訊息公司想在中國以外的地方成功可能會更困難。美國禁微信將削減中國僑民的溝通渠道，中美之間的分歧將在人際關係層面上更深化。」

北京全球化智庫資深研究員Andy Mok也表示，未來勢看到美國進一步嘗試禁止中國產品、服務和投資。

【10、世界變了！無現金社會提速 星1/3小販提供電子支付】

無論怎樣，疫情肆虐確實加速了全球科技發展，這是不爭事實！本周有報道指出，疫情令新加坡政府推動數碼轉型，過去2個月近2,000個市場及小販中心攤販加入電子支付行列。截至7月，累計共有5,400個攤販提供電子支付，約佔市場及小販中心攤販總數的1/3。政府目標是在2021年中前，所有攤販都採用統一的電子支付系統。

新加坡通訊及新聞部長易華仁周三(12日)在一間小販中心受訪時表示，愈來愈多攤販採用電子支付令人鼓舞。電子支付不僅讓交易更有效率，「也讓我們開始數碼化的過程，這是一種心態的轉變，如果我們能透過數碼方式來處理電子支付等基本事項，我認為我們未來可以做更多」。

為鼓勵採用電子支付，加入系統的攤販可獲得每個月300坡元(約1,694港元)的奬金，共可領取5個月，但前提是這5個月內每個月的不用現金交易次數至少20次。

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