元朗二手屋苑議價幅度4%至6% 翹翠峰減至648萬沽

中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，樓市氣氛轉趨平靜，元朗區放盤量增加，其中鎖匙盤亦較之前為多，部分業主增加議價空間吸客，議價幅度普遍有約4%至6%，貼市價或低於市價的放盤亦有承接。

當中翹翠峰5座高層C室，實用面積526方呎，兩房間隔，享開揚景致，叫價670萬港元，議價後以648萬元沽出，減幅約3.3%，實用呎價12,319元。原業主於2016年11月以512萬元購入單位，持貨近4年帳面獲利136萬元或約26%。

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