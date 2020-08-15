一減再減！太古城低層兩房戶累劈65萬元易手

太古城本月交投表現不俗，剛錄得本月第16宗成交，與上月同期約17宗相若。美聯物業太古城齊宮閣分行高級分區營業經理吳肇基稱，建安閣低層D室兩房戶，實用面積約580呎，原業主於7月以約1,150萬港元放盤，近日減價40萬元至約1,110萬元，與買家議價後終減至約以1,085萬元市價成交，實用呎價約為18,707元。

買家為同區用家，購入單位作換樓之用；原業主於2002年3月以約210萬元入市，是次轉手帳面獲利約875萬元，物業升值約逾4倍。

吳指出，同座一個同室較高層戶於7月才以約1,128萬元易手，因是次成交單位層數較低，故成交價合理。

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