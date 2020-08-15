致富智庫：《富爸爸·窮爸爸》作者教你「換腦」做有錢人

年輕人想憑努力做有錢人、享受財務自由需要甚麼條件？著名暢銷書《富爸爸·窮爸爸》作者Robert T. Kiyosaki(羅伯特·清崎)勉勵年輕人，如果你想發達、出人頭地，你只需要做對一件事，就是「教育」！但「教育」不是你一般所想，是更需要真正的財務教育，才能令你實現夢想。

【為何會有這麼愚蠢的教育？】

他直言，社會上財富不均、貧富懸殊，其中一個最大的原因是很多人都不了解投資及個人財務，更不知道怎樣致富！

清崎說：「很多人都不明白是甚麼造成經濟繁榮及蕭條，但人們自幼已接受教育，教育十分重要，但財務教育呢？為何沒有？為何教師們不會在學校教授有關金錢的概念？現時學校的教育制度重大的挑戰是教導學生不要犯錯，為何會有這麼愚蠢的教育？舉例來說，嬰兒如果沒有跌過，根本就不懂走路；學踏單車沒有跌過，亦不會學懂。不過，學校的教育制度正正是要懲罰犯錯。其實，每個人都犯過很多錯，最後才學懂聰明。」

【要充分學懂債務及稅務】

他續說，很多老師，例如其「窮爸爸」，都是很好的人，但他們全部都是一樣，不能教曉小孩致富。他勸勉年輕人：「真正的教育是你離開校園之後才開始！必須要充分學懂『債務』及『稅務』，這才能脫貧，真正踏上創富之路。」

清畸回憶，自己年輕時是靠「自學」，在1973年，他畢業後加入美國海軍陸戰隊，任直升機機師時，自費385美元在周末修讀有關投資房地產的課程，這造就了其賺到人生的第一桶金，成為百萬富翁！

他說：「我在1969年畢業，當年正值經濟起飛，在二戰後嬰兒潮長大的人，如果不能利用良好機遇致富，是個『傻瓜』；現今的年輕人，我明白你們，自小上學，之後借學生貸款讀大學，但要尋找高薪工作還債並不容易。」故此，年輕人更需要真正的財務教育。

【想創業成功 先要「換掉」腦袋？】

除了教育重要外，創業，或許是每個人的夢想，坊間亦有不少創業資訊，不過，「思想決定一切」，想創業成功，首要是先「換掉」腦袋，因做老闆與打工有很大差別，打工仔最起碼有固定時薪或月薪，但做老闆隨時要過着大起大落的日子，若思維跟不上，很難有大作為，這亦是富人不會告訴你的秘密。那麼，怎樣才能鍛鍊到創業思維呢？

以下介紹一本書，名叫《富爸爸，有錢有理：神奇的現金流象限》，亦是為著名暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅勃特．清崎的系列書之一，寫給「準備跳出工作保障，開始尋找自己財務自由的人」、「準備嘗試職業和財務大幅度轉變的人」。這個是不是你？

想跳出框框，這本書提到一個概念，就是「ESBI」現金流象限的問題，如果能理解了，就可以把腦袋「換掉」(即是把一些約定俗成的觀念拋諸腦後)，嘗試創業。

【為何要「換掉」腦袋？】

首先問你一條簡單問題：為甚麼有些人只要輕鬆工作，就可以賺到很多錢？書上提到，這並非世界不公平，亦非他們十分聰明，只是他們懂得運用「現金流」為自己工作！在創業前，不妨想想以下問題：

●打工仔和企業家有何差別？

●為何有些人在辭職後，馬上能建設自己的理想創業王國？

●為甚麼父母老是要我們當律師、醫生，但從事這些工作真的可以賺到很多錢嗎？

答案就在於思維上的差別，因為很多人自小就被教育成為「打工仔」，學校及家庭從來就沒有灌輸創業理念，整套教育制度及家長思維就是要小孩「找份好工」，久而久之就成為了「傳統思維」，這亦是書中提及「神奇的現金流象限」主軸，分為「ESBI」，而極多數人就是在「打工」或「自僱」行列！

【怎樣「換掉」腦袋？】

甚麼是「ESBI」？(本文附圖)

E：僱員(上班族)

S：自由工作者、的士司機、專家(例如醫生、律師、會計師等)，或者中小企「困身」老闆

B：大型企業老闆，擁有良好制度(員工數超過500人及以上)

I：投資者

由於出身所限及傳統教育，很多人是屬於「E或S」，即受僱(employee)及自僱(self-employed)，這是「多勞多得」，手停口停，如果你真的想創業成功，必須要嘗試了解及進入「B或I」，即成為生意擁有者(Business owner)及投資人(Investor)，因為進入了「B或I」，才能真正變成有人為你「錢搵錢」，即所謂「被動收入」，即使手停，亦不用憂愁衣食。

那麼，怎樣才能從「E或S」走進「B或I」？

首先說「I」，簡單來說，就是香港人經常會做的買股或買樓，利用投資去幫你「錢搵錢」，但當中涉及風險，而且是長線，短線炒賣不包括在內。對於出身基層的人，能成為「I」是不容易的。

至於「B」，很多人第一時間就會想到創業，這亦是基層出身的人能打破「宿命」渠道之一。不過，這並非一人或幾人創業做老闆就是，而是要建立500人以上的企業，就此，作者列出以下3種能達致「B」的方法：

1、自行建立經營系統，例如香港首富由開廠做起，之後再慢慢做大，但涉及大量資金；

2、購買一個系統，即在市場上進行併購，或參與「特許經營」，亦涉及不少資金；

3、參與一個系統，即市場上的直銷或所謂「傳銷」系統，利用人與人互連關係賺取「被動收入」。

作者坦言，很多人對直銷有抗拒，但這無疑是低成本創業，又可以賺到「被動收入」。故此，想擺脫打工仔或自僱行列而又想享受「被動收入」的人，首先必須放下「固有思維」，嘗試放下身段了解「B」的3種途徑。

如果想創業成功，必須要先了解「ESBI」4個象限，把腦袋「換掉」，摒棄「多勞多得」的傳統思想，真正相信金錢能為你工作，這亦是富人不會告訴你的秘密！

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