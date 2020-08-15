煥然壹居業主大幅減租3000元成功吸客

香港置業分行市務經理(銷售)周鍵喬表示，啟德煥然壹居H2座高層C室，一房間隔，向東南望開揚樓景，實用面積約456方呎，業主以約1.8萬港元放租，一星期即吸引區內客洽詢，議價後，獲減價3,000元或16.7%，最終以1.5萬元租出，實用呎租約32.9元。

據悉，新租客為夫婦，心儀單位租金相宜，故睇樓2次後即拍板承租。資料顯示，業主於2016年5月以約550.2萬元購入上述單位，租金回報約3.3厘。

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