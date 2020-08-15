中國經濟：開展新能源汽車下鄉活動　並加快推進5G

中國工信部副部長辛國斌接受內媒採訪時稱，下半年將擴大有效需求，如著力穩定汽車等傳統大宗消費。

他表示，在延長新能源汽車購置補貼政策基礎上，將會加快推進城市公交、物流配送等公共領域新能源汽車置換，開展新能源汽車下鄉活動。另外，亦會加快發展新型消費業態，推進互聯網和各類消費業態深度融合；積極擴大有效投資，推動製造業重大項目加快落地，加快推進5G等新型基礎設施建設。

此外，海南省工業和信息化廳、海南省公安廳、海南省交通運輸廳日前聯合印發《海南省智能汽車道路測試和示範應用管理辦法(試行)》，對國家《智能網聯汽車道路測試管理規範(試行)》進行突破及創新，如在國內第一個提出對省外封閉測試結果認可、第一個省級辦法中允許有條件開展高速公路測試等方面的內容。同時，海南亦成為國內少有的允許載人、載物測試和示範應用的省份，有利加快智能汽車商業化進程。

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