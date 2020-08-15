新冠肺炎：調查指1/3美國人不會去接種疫苗

為盡快回復正常的生活，以及刺激經濟復甦，各國都積極研發及訂購新冠肺炎疫苗，但原來並非人人都想率先接種。據外電引述NPR-PBS NewsHour-Marist公布的一項最新民調顯示，超過1/3美國人指，即使疫苗可用，他們也不會去接種。

調查發現，35%受訪者表示不會接種疫苗；5%表示不確定；另60%表示願意接種。

調查又發現，擁有大學學歷的人接種疫苗的可能性比沒有大學學歷的人高19個百分點(72%比53%)；而民主黨人接種疫苗的可能性又比共和黨人高出23個百分點(71%比48%)。

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