北角華健大廈兩房戶減價近6%成交
2020年08月15日 15:42
東網電視更多新聞短片
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿稱，北角華健大廈高層C室，實用面積437方呎，兩房間隔，座向東面，外望樓景。單位放盤2個月，原叫價850萬港元，最終減價50萬元或5.9%，以800萬元易手，實用面積呎價18,307元，屬市價水平。
據了解，原業主於2014年8月購入上述單位，當時作價522萬元，持貨6年至今，帳面獲利278萬元，單位期內升值53%。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！