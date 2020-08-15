北角華健大廈兩房戶減價近6%成交

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿稱，北角華健大廈高層C室，實用面積437方呎，兩房間隔，座向東面，外望樓景。單位放盤2個月，原叫價850萬港元，最終減價50萬元或5.9%，以800萬元易手，實用面積呎價18,307元，屬市價水平。

據了解，原業主於2014年8月購入上述單位，當時作價522萬元，持貨6年至今，帳面獲利278萬元，單位期內升值53%。

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