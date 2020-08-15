【亂世買金】「完美風暴」來襲 瑞信上調明年金價預測至2500美元

紐約期金周五(14日)回吐1%，至每安士1,942.3美元，全周挫3.75%，6月以來首錄全周跌幅，但瑞信大幅上調2021年金價預測，由原來1,800美元調高至2,500美元。

瑞信分析員認為「完美風暴」包括弱美元、美國債息向下，以及普遍的通脹預期均推高金價至紀錄高位，而飾金需求一旦回升亦會對金價帶來支持。

儘管金價近日出現調整，但瑞信認為這是意料中事，而基於一系列有利的宏觀因素，中線而言依然看好黃金，料金價今年餘下時間平均處於2,000美元，到2022年將回落至2,200美元。

與此同時，著名對沖基金經理普爾遜(John Paulson)周五披露第2季新買入一隻金礦股Equinox Gold，涉250萬股，現市值3,060萬美元。

另外，美國商品期貨交易委員會數字顯示，截至8月11日止一周，對沖基金持有的黃金期貨和期權的淨好倉合約數目減少23,344張，至150,129張，創8周低位。

外電亦顯示，截至8月13日止一周，美國掛牌的貴金屬交易所買賣基金(ETF)，錄得1.239億美元資金流出，前一周則大手吸資25.99億美元。

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