【咁都得？】露華濃債權人拒絕歸還花旗70億錯誤匯款

外媒報道，花旗集團本周向與化妝品公司露華濃(Relvon)發生財務爭拗的債權人，包括Brigade資本管理、HPS Investment Partners和Symphony資產管理，錯誤地匯出9億美元(約70.2億港元)，該行其後要求歸還有關款項，但遭對方拒絕。

據悉，花旗位於紐約的貸款部人員周三(12日)以露華濃的名義匯出該筆款項，花旗強調是操作失誤。然而，截至周五(14日)為止，沒有迹象顯示，聲稱露華濃已債務違約的債權人願意歸還款項。

前重組及破產顧問Michael Stanton表示，這是重大的失誤，相信事件震撼銀行內部。

花旗發言人拒絕就消息置評，據悉銀行已展開內部調查，而露華濃的代表在聲明中指出，公司沒有償還貸款或任何部分。

露華濃周五股價一度升2.03%，但收市倒跌0.12%至8.36美元，花旗報52.93美元，微升0.08%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020