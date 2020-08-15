【全球攬炒】日本第2季經濟勢勁縮27%　安倍政府如何應對？

日本將於下周一(17日)公布第2季國內生產總值(GDP)，外電調查顯示，受訪經濟師預測當上季經濟以年率計收縮27%，為1955年有統計以來最劣，並標誌着這個全球第3大經濟體先後受到提高消費稅、貿易戰及疫情的打擊，GDP連跌3季

日本在第2季實施5周全國緊急狀態令，民眾留家避疫，商業活動陷入停頓。

儘管解封後零售及工業生產略有起色，但汽車及其他出口疲弱，東京奧運會押後舉行亦令旅遊業難以復甦，上季訪日的海外遊客數目每月均較去年同期減少99.9%。

第一生命研究所經濟師Yoshiki Shinke表示，日本經濟未來表現要視乎疫情進展，但相信短期內難以回復至疫症爆發前水平。

日本政府早前宣布推出相當於約40% GDP的刺激經濟方案，包括派錢、保障就業計劃及貸款擔保，惟SMBC日經證券預期當局稍後仍需推新一輪刺激措施。

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