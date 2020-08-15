狂掃日本時裝零售股　前澤友作回歸商界？

日本億萬富豪、最大網上時裝店ZOZOTOWN創辦人的前澤友作，去年把公司賣盤予日本軟銀，以為專心準備其太空旅遊之際，但日前他披露掃入日本兩隻大型時裝公司United Arrow及Adastria股份，合共涉資76億日圓(約5.54億港元)，並成為兩家公司的第3大股東。

44歲的前澤因成為美國太空探索科技公司SpaceX，首位繞月旅行的預約顧客而聲名大噪，據彭博億萬富豪指數顯示，其身家約35億美元。前澤表示，新買入的股份是作投資用途，但稱如果管理層願意，有需要時或向兩家公司作出建議以提升企業價值。

United Arrow及Adastria均在ZOZOTOWN賣售產品，前者在日本有約360家店舖，公司預測今個財政年度將錄得介乎50億至70億日圓經營虧損。

United Arrows周五(14日)股價爆升最多20.96%，收報1,528日圓，仍升14.37%，3月以來最勁，自1月以來累跌57%，Adastria亦漲5.53%至1,698日圓，今年累挫35%。

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