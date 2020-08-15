紐約地產市道不振　特朗普身家一年縮水23億

距離美國大選不足百日，爭取連任的總統特朗普選情告急，其家族生意亦受疫情打擊。據彭博億萬富豪指數顯示，他的身家過去一年縮水3億美元(約23.4億港元)，至27億美元，並蒸發他上任以來所有財富進帳。

特朗普過去曾號稱自己身家達100億美元，而自他入主白宮後，已把其業務旗艦特朗普集團(Trump Organization)的經營交由兒子埃里克(Eric Trump)打理。而特朗普集團主要資產是多幢紐約貴重商廈，包括華爾街40號、位於第五大道的特朗普大樓，以及與地產信託基金Vornado Realty共同持有的物業。

不過，疫情嚴重打擊紐約的旅遊業和零售市道，當地的零售店舖最近租金已跌至2011年以來低位，令特朗普集團的物業估值下降。其中，原本位於特朗普大樓的Nike旗艦店Niketown已在2018年搬走，儘管Niketown的新業主同意繼續繳交租金至2022年，但以現時零售業前景，相信未來難以物色新租戶或取得理想的租金收入。

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