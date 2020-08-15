【揭竿起義？】Facebook轟「蘋果稅」損小企業利益

蘋果公司(Apple Inc.)將大熱遊戲Fortnite從網上商店App Store下架的風波愈鬧愈大，除遭該遊戲開發商Epic Games日前入稟美國法院，指控Apple違反反壟斷法外，社交媒體Facebook(Fb)周五(14日)亦批評Apple在疫情下，未有放寬收取30%下載收入的規則，即俗稱「蘋果稅」，對小企業造成重大負擔。

Fb周五推出全新網絡活動付費觀看功能，企業可以透過直播向觀眾收費，例如瑜伽課或研討會等。不過，Fb的程式主管Fidji Simo在網誌中表示，礙於App Store的政策，付費功能只能給予小企業70%收入。

Simo稱，Apple拒絕降低App Store的30%分成規定，亦不同意讓Fb的免費支付技術Facebook Pay處理有關交易，令正在掙扎求存的小企業無法享有所有收入。他又認為，疫情下幫助小企業是所有科技企業應該做的事情，作出這個呼籲是希望小企業也加入爭取他們應得的收入。

Apple未有就消息作出回應。

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