美銀調查：沽美元成匯市最大共識

美國銀行的每月調查顯示，36%受訪基金經理看淡美元，比率高於7月調查的30%，更拋離其他外匯和利率投資策略部署，調查亦顯示，歐元的樂觀情緒升至紀錄高位。

彭博美元現貨指數7月瀉3.3%，創2018年1月以來最大跌幅後，本月繼續向下，現較3月高位調整近10%，歐元則自6月中低位累漲約6%。

撰寫調查報告的美銀策略員Ralf Preusser及Myria Kyriacou指出，市場對美元的情緒是調查開始以來最悲觀，減持美元的情況則是2008年以來最多，並提到有關調查結果或至少部分反映美元儲備貨幣地位下降，而約40%受訪者預期美元未來1年在儲備貨幣的比重降低。

調查其他結果包括約30%基金經理認為歐洲復甦基金帶動歐元樂觀情緒，並有40%受訪者認為今年高風險市場的最大威脅是環球或美國疫情惡化。

此外，只有47%基金經理預期美國聯儲局會於9月會議後發出新的政策前瞻指引。

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