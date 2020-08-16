陳鳳珠：內地將重點發展內循環

港股維持上落市格局，近日恒指穩守100天線24,300點水平，估計支持力較大。由於市場觀望企業業績，以及中美關係，投資氣氛較為審慎，而科技板塊亦轉趨波動，預期業績期炒股不炒市，大市後市走勢仍然波動。

中國銀保監公布第二季內銀企業的不良貸款情況有所惡化，次季末商業銀行的不良貸款率按季增加0.03個百分點，至到1.94%，不良貸款餘額為2.74萬億元人民幣(下同)，按季增加1,243億元，而撥備覆蓋率較第一季末下降0.8個百分點至182.4%，貸款撥備率則按季升0.04個百分點至3.54%。

上述數據顯示內銀的資產質素轉差，預期內銀企業上半年的核心指標將較弱，投資者宜留意內銀的盈利表現及派息情況。內銀將於本月底展開業績期，近期內銀股價已跌至較低水平，估值相對吸引，料低位或有支持。

另一方面，內地將於10月召開「五中全會」，研究制訂「十四五」規劃，以及2035年遠景目標。「十四五」規劃將與民眾生產與生活息息相關，並要開門問策、集思廣益，加強頂層設計及堅持問計於民統一起來。內地表示「十四五」時期為中國開啓全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，因此「十四五」發展相對重要。早前召開的中央政治局會議亦提及「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，預期「內循環」將成為「十四五」規劃的其中一個重點主題。

其實，近年內地一直將經濟的增長動力由出口轉至內需消費，並推動消費升級，而面對美國的制裁，內地將重點發展內循環，估計將繼續以供給側結構性改革、消費升級及加大投資來推動內地經濟發展，而國內國際雙循環或以改革開放為基礎。內地將「內循環」置於前，料未來或會提升知識產權、改善營商環境等等，以吸引外資於內地投資。

由於面臨外圍經濟及政治的不確定性，內地將「內循環」作為發展主體，配以國內國際雙循環互補，料有助降低風險。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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