曜熊理財：波動市股債平衡基金較受歡迎

中美關係不斷轉差，預計短期內不會好轉，現在盲目對抗卻成了主流。這種對抗不會有任何好結果。美國發起的貿易戰沒有改變中國的任何行為，反而對香港影響巨大，以後在美國市場上的產品只有中國製造，而不會再有香港製造。

過去2年香港成為大輸家，經貿及營商環境大倒退。美國總統特朗普簽發行政令，以「危害國家安全」為由，禁止美國公司及個體與TikTok母公司字節跳動及WeChat在美國的關聯交易，並點名騰訊、阿里及華為等中國公司稱其威脅美國資訊安全。

面對市場大幅波動，股債平衡基金，憑藉攻守兼備的優勢，再次成為投資者關注的重點。這類通過股債平衡的策略，力爭在長期投資中為投資者獲取穩健的絕對回報。部分基金設定持有期，即每一份申購的基金份額需至少持有指定日子才能贖回。持有期的設定一方面有利於基金經理執行既定的投資策略，更好把握市場中長期機會。

對於股債平衡型基金而言，固定收益投資、主動權益投資資產相關度較低，可以有效減少市場風險，股票投資相比債券型產品部分，具備更加向上的彈性，不會完全錯過權益市場的機會；債券投資相比股票型產品部分，固定收益投資有助於鞏固整體基金的總回報。

對於中低風險承受能力的投資者而言，在當前震盪型的市場下，配置穩健、低波動、嚴格控制風險與回報的平衡型產品，或將降低投資組合的波動性。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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