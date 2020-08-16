葉尚志：山東黃金目標價上望28元　利好原因為...

港股依然未能擺脫調整格局行情，資金雖然有回流舊經濟股，給市場帶來承托的作用，但早前領漲、且漲了不少的科網股卻正在整固整理。總體上，相信港股仍處震動整理的調整階段，恒指的反彈阻力在25,900點，在11月美國總統大選愈來愈迫近下，估計不明朗因素亦將隨之而有所增加，操作上，現時不宜過分邀進，要開始做好風險管理準備，提高警惕！

事實上，美元的弱化在7月開始轉趨明顯，反映美元整體表現的DXY指數，曾一度急跌至92.521的兩年多以來新低。在美國聯儲局繼續擴大資產負債表的情況下，美元的超發將對美元構成壓力，而黃金會是市場上最好的對沖工具之一。

山東黃金每年產量保持穩定，可以受惠金價向上的大趨勢；另一方面，股價目前估值不算太貴，估計仍有上升空間。建議可於21元以下吸納，止蝕位18元，目標價看28元，中長線配置考量。

第一上海首席策略師葉尚志

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