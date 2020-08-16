鄺紫珊：疫後經濟回暖　邊類板塊最值博？

美國自5月起逐步恢復經濟活動後，就業市場亦逐漸從谷底改善，就業數據顯示其復甦能力可有助提升市民的自發性消費能力，加上美國總統特朗普以行政命令延續聯邦失業補貼，可有效刺激及確保市民的長期消費能力，投資者可注意之前因受疫情影響的股份，尤其是新消費趨勢類型基金。

與以往情況不一樣，今年全球經濟低迷主因疫情影響，而不是因為經濟與企業財政問題，相信對經濟衝擊的程度應該不會像金融海嘯時的情況，經濟的恢復速度也可較為迅速，從最近各項指標性的經濟數據顯示可看到當中的端倪。

展望第三及第四季的就業市場，目前美國ISM採購經理人指數分項顯示，產業已開始有回溫初期的徵兆，現時產業鏈下游的終端庫存已是極低，上游製造商正積極提升生產以滿足不斷增加的下游訂單。據了解，製造業與服務業正處於回溫，有增聘人手的意向，可望未來數月將持續增聘員工。

有資料顯示，美國第一輪的聯邦失業補助已於7月底到期，但最近特朗普簽署行政命令，除推遲徵收薪資稅、延繳學生貸款、禁止租客被強制驅離，另外，每星期更提供額外的400美元失業補貼，此舉相信可大幅提升消費能力。

目前全球資金充沛，市場資金將流向具增長潛力產業，待疫情受控，消費類股增長趨勢又再浮現，相信可抵禦市場衝擊，在資金流動充足的情況下，更有利增長股的表現。目前大型新消費企業持續增加傳統市場份額，相較整體消費行業更具明顯增長性。

另外，十四五規劃將進入醞釀衝刺期，預計將更注重提高品質、創新性及需求性。投資者可注意以政策受惠為焦點，以消費及科技業為主的產業，尤其是具高確定性的必選消費、醫藥龍頭股，待經濟持續改善，可留意消費板塊包括汽車、家電等股份。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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