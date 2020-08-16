潘梓生：債息回升或觸發股市回調

美國聯儲局上周破紀錄發債超過1,120億美元，市場憂慮美債供應大增。美債下跌，拉動美國國債息率連升多天，走勢上更突破下行通道。債息回升，令美國實質負利率同樣回升。由於金價與美國實質利率關係密切，實質利率急急回升，金價因此在周中出現斷崖式下跌。

美國國債拍賣效果好壞參平，十年期美國國債拍賣結果好於預期，但三十年期美國國債需求疲弱，除了令十年及三十年息率拉闊外，整體孳息率亦繼續回升。孳息率回升同樣有可能代表市場風險情緒轉弱，加上若國債回報更為吸引，將有可能吸引股市資金獲利重回債市，令股市陷入調整壓力，就如金價一樣。

近期舊經濟股顯強勢，標普已逼近歷史高位，因此走勢上將遇到較大阻力。另外，近日美股成交並不太高，因此要突破歷史新高仍需一定時間的整固或消息推動向上。臨近重大技術阻力時遇到孳息率回升，相信美股及風險資產有一定的回吐風險。從技術走勢可見近日標普升勢已明顯放緩，相信美股將先有一輪深度調整。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020