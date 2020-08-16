陳政深：國內經濟迎結構改變 李寧中線目標看40元
2020年08月16日 09:45
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環球新冠肺炎疫情仍未全面受控，縱使中國內地目前僅有零星個案，經濟前景仍存在不小挑戰，亦因此「內循環」成為了市場熱詞。
從中國國家統計局上周公布一系列經濟數據，或可見端倪。儘管統計局表示經濟正穩步復甦，但3個主要經濟數據中，有兩個表現均遜於預期。7月份社會消費零售額按年下跌1.1%，而市場預期為跌0.1%；工業增加值按年增4.8%，同樣都是差於市場預期；僅首7個月固定資產投資按年跌1.6%，與市場預期相符。另一個指標是發電量，7月份全國發電量增長1.9%，增速明顯較上月放緩，顯示之前「報復式」的數據增長已告反映，數據將漸漸反映實際的經濟活動。
港股持續在25,100點以上位置偏軟，騰訊(00700)受累市場憂慮其被持續打壓，令恒指欠缺主要動力，投資者暫時難對指數有太大指望；幸而指數上周收於25,100點此一年內高但位中軸位置，走勢仍未太差，形態上恒指三線匯聚於25,900點，平均指已漸無啟示，8月下旬或出現突破，惟方向暫時未明。
個股方面，內需為值得看高一線的投資主題，尤其是內地品牌。李寧(02331)截至6月底，純利6.83億元人民幣，按年減少14%，但如果撇除去年同期一次性損益，純利增加22%。雖然受疫情打擊，令公司直營銷售收入下跌24%，但電子商務收入卻有23%的增長，令整體收入只下跌了1.2%。同時，政府在期內向公司提供9,238萬元的補貼，按年增加逾3倍，這亦側寫出政府扶助內需之決心。投資者可分注收集，中線上望40元，跌穿29.5元止蝕。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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