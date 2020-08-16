陳政深：國內經濟迎結構改變　李寧中線目標看40元

環球新冠肺炎疫情仍未全面受控，縱使中國內地目前僅有零星個案，經濟前景仍存在不小挑戰，亦因此「內循環」成為了市場熱詞。

從中國國家統計局上周公布一系列經濟數據，或可見端倪。儘管統計局表示經濟正穩步復甦，但3個主要經濟數據中，有兩個表現均遜於預期。7月份社會消費零售額按年下跌1.1%，而市場預期為跌0.1%；工業增加值按年增4.8%，同樣都是差於市場預期；僅首7個月固定資產投資按年跌1.6%，與市場預期相符。另一個指標是發電量，7月份全國發電量增長1.9%，增速明顯較上月放緩，顯示之前「報復式」的數據增長已告反映，數據將漸漸反映實際的經濟活動。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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