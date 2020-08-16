【星期一‧炒啲乜】中美大鬥法　投資者如何自處？

話咁快，8月又過了一半，疫情下，中美關係未見緩和，原定周六(15日)中美貿易代表就檢視首階段貿易協議落實情況的視像會議，英媒報稱因日程安排問題而要押後，幾時重開，暫時仍是未知之數。

另一邊廂，美國總統特朗普於上周五(14日)再簽行政命令，要求北京字節跳動於90日內出售中國影片分享程式抖音海外版TikTok在美國的業務，買家須為美國實體。上述都反映雙方緊張關係將會持續好一段日子。

至於本港，恒生指數公司最新公布恒指季度檢討結果，阿里巴巴、小米集團及藥明生物成功「染藍」，進身恒生指數成分股，惟美團點評卻大熱倒灶，雖然有關變動要待9月7日先至生效，但事有湊巧，阿里、美團及藥明生物將於本周相繼公布業績，而之前升勢凌厲的港交所則於周三(19日)放榜，究竟表現會如何呢？港股又能否向上突破25,500點的阻力位？投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。

1、【陳鳳珠：內地將重點發展內循環】

2、【曜熊理財：波動市股債平衡基金較受歡迎】

3、【葉尚志：山東黃金目標價上望28元 利好原因為...】

4、【鄺紫珊：疫後經濟回暖 邊類板塊最值博？】

5、【潘梓生：債息回升或觸發股市回調】

6、【陳政深：國內經濟迎結構改變 李寧中線目標看40元】

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