新冠肺炎：港府正研究如何加強支援經濟

財政司司長陳茂波在其網誌表示，受疫情打擊、環球經濟深度衰退及中美摩擦升溫的困擾，香港今次經濟衰退的深度和時間也超出預期，嚴重困擾不同範疇的企業和打工仔。就以失業率和就業不足率為例，近月持續轉差，打工仔的痛感早已超越了2008年金融海嘯的水平。而個別受到最直接衝擊的行業，例如餐飲、零售及旅遊等服務業，痛感可謂更強。

他指出，特區政府正研究如何加強支援，然而，這些支援措施能發揮的作用始終有限而短暫；唯有盡快重啟經濟，才能協助大中小企和打工仔恢復正常的收入。政府亦會着力透過具槓桿效益的措施，提供適切的協助。例如，金管局最近聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。相關協調機制至今已推出四輪支援企業措施，除了「預先批核還息不還本」計劃，還有延長貸款還款期及貿易融資貸款額轉為現金透支額等。截至今年6月底，銀行業為支援企業客戶已經批出超過42,000宗相關申請，涉及金額超過5,000億港元。

至於經濟何時見曙光？陳坦言視乎香港及海外的控制疫情工作何時見效，以及中美關係往後的發展。他指出，今年第二季，歐美以至鄰近的新加坡，經濟均陷雙位數的負增長，且疫情時有反覆甚至未有受控跡象，短中期經濟前景難言樂觀。他重申，要待疫情受控，香港才有條件恢復與內地以至其他地方的往還，經濟才能有力地恢復。

陳又提到，過去兩輪的防疫抗疫基金及財政預算案的紓困措施，已令政府2020/21的預算赤字增加至近2,900億港元，財政儲備將由今年3月底時的11,000多億降至8,000多億元。這還未計及今年度政府的稅收和賣地收入肯定會減少的影響。面對如此困難和極不確定的局面，政府需要在財政上審慎行事，在透過財政措施紓緩企業及市民壓力時，須確保公帑運用得宜，也要盡力避免財政儲備急速萎縮，讓我們可持續有能力應付社會所需，以及維護本港的金融穩定。

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