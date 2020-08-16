新股專輯：藥明巨諾已向聯交所遞交上市申請

該公司為細胞治療平台公司，亦為尚未有盈利或收入生物科技公司。目前有7種在研產品，其中針對復發或難治的淋巴瘤療法Relmacabtagene autoleucel(relma-cel)，屬於CAR-T療法(透過患者自身的免疫系統殺死癌細胞)，並已於2020年6月，獲中國國家藥監局受理審理用作瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)三線療法的新藥申請。

朱諾為該公司最大股東，持股26.09%，藥明康德則持有14.2%，為第三大股東。公司先後進行4輪融資，當中2019年11月進行的X系列融資是為朱諾而設，以每股優先股21.43美元，向Juno發行合共46.6553萬股優先股，代價1,000萬美元，作為無償支付給Juno的付款。

值得留意的是，新加坡國有投資基金淡馬錫更是「捧場客」，除了X系列融資外，每輪融資亦見其蹤影，持有上市前8.42%股權。另外，於今年6月收購藥企Syracuse，並向其發行463.1374萬股每股面值0.0001美元的普通股作為代價，當時公司估值逾5.47億美元。

是次集資所得將用於產品研發及一般營運用途。

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