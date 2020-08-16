投資者出貨！天后景暉閣兩房戶735萬沽

港島區千萬港元以下的單位深受買家喜愛，世紀21北山地產客戶經理楊詠詩表示，新近錄得天后景暉閣低層B室成交，單位實用面積400方呎，兩房間隔，座向南面，望街景，獲區外換樓客以735萬元承接，實用面積呎價18,375元，屬市價水平。

據了解，原業主於2010年12月以415萬元購入上址投資，持貨近10年至今轉手，帳面獲利320萬離場，單位期內升值77%。

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