馬鞍山中心兩房海景戶655萬易主　7年升值六成

利嘉閣地產皇牌屋苑迎海分行首席聯席董事劉鵬昌表示，市場新近錄得馬鞍山中心2座頂層單位成交，實用面積約364方呎，建築面積約492方呎，兩房間隔，望海景。單位於今年8月初放盤，業主原開價670萬港元，日前終以655萬元交吉成交，減價15萬元或約2%，折合實用面積呎價約17,995元，建築面積呎價約13,313元。

據悉，原業主於2013年4月以約408萬元購入上述單位，持貨至今約7年，現轉手帳面獲利約247萬元，物業升值約61%。

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