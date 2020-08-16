7月全港工廈售價走勢分歧　紅磡及土瓜灣跌逾1%

雖然本地疫情仍然反覆，有報告指出今年首7個月整體工廈物業售價及租金分別微升1.1%及下跌約3.5%。而不同地區工廈呎價按月走勢不一，其中紅磡及土瓜灣區錄得較大跌幅，按月跌超過1%；葵涌區的升幅較大，按月升近1%。

美聯工商舖資料研究部資料顯示，紅磡及土瓜灣區錄得較大跌幅，按月跌1.2%，最新呎價為5,347港元。長沙灣及屯門分別錄0.9%及0.8%的跌幅，最新呎價分別報6,181及3,275元。黃竹坑、柴灣及觀塘區的最新工廈呎價為7,085、5,106及6,761元，分別按月跌0.5%、0.2%及少於0.1%。

葵涌區的升幅較大，按月升約0.9%，7月份報3,962元。荃灣也錄0.4%的升幅，最新報3,989元。沙田(包括火炭/石門)、九龍灣區的最新呎價為4,368及5,039元，分別按月微升0.3%及0.2%。

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