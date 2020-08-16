郭樹清：今年內地金融機構壞帳可能大幅增加

中國銀保監會主席郭樹清連日發聲，周日透過內地官媒刊文指，新冠肺炎疫情發生後金融領域出現新的重大挑戰，預計今年總體槓桿率及個別部門槓桿率都會出現較大反彈，金融機構的壞帳有可能大幅增加。

由於金融財務反應存在時滯，目前的資產分類尚未準確反映真實風險，銀行即期賬面利潤具有較大虛增成分，這種情況不會持久，不良資產將陸續暴露。

在資金面寬鬆背景下，企業、居民、政府都可能增加債務。利率下行一致性預期強化後，有可能助長槓桿交易和投機行為，催生新一輪資產泡沫。部分地方的房地產價格開始反彈，金融資源有可能再次向高風險領域集中。信用較差的借款人可能藉延期還款等優惠政策惡意逃債，結構複雜的高風險影子銀行也容易捲土重來。

對於有國家實行無限的量化寬鬆政策，他認為，財政貨幣雙管齊下，向市場釋放大量流動性，向個人和企業直接融資或提供擔保。短期看，此做法有利於穩定經濟與金融，但中長期效果則存在很大不確定性。世界上沒有免費的午餐，天下也沒有不散的筵席。在以美元為主導的國際貨幣體系中，他更點名批評美國這種前所未有的無限量化寬鬆政策，實際上也消耗着美元的信用，侵蝕全球金融穩定的基礎，會產生難以想像的負面影響。新興經濟體可能面臨輸入性通脹、外幣資產縮水、匯率及資本市場震盪等多重壓力。更嚴重的是，世界可能再次走到全球金融危機的邊緣。

面對複雜嚴峻的經濟形勢，內地金融系統要確保經濟社會發展目標如期實現。他重申，要盡最大可能提早處置不良資產，防止高風險影子銀行反彈回潮。非傳統融資的影子銀行經過不懈治理，風險得到一定程度控制，但尚未完全剷除，稍一放鬆監管，極可能全面回潮，導致前功盡棄。同時，財金機構需實現股票市場、債券市場、信貸市場與貨幣市場職責清晰、分工有序。同時，持續整治互聯網金融風險，嚴厲打擊非法集資等違法違規金融活動。

他又指，房地產泡沫是威脅金融安全的最大的「灰犀牛」。然而，近年各地區各部門根據「房住不炒」和「一城一策」精神，改善金融資源配置，嚴防資金違規流入房地產市場。2019年與2016年相比，房地產貸款增速下降12個百分點，新增房地產貸款佔全部新增貸款的比重下降10個百分點。既滿足房地產行業平穩發展的正常需要，又避免因資金過度集中出現更大風險。

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