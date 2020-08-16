內地擬將數碼人民幣試點擴至北京、香港等地

財經媒體彭博報道，中國公布進一步開展數碼人民幣試點的大體方案，北京、香港等地有望參與試點。

商務部周五(14日)發布公告稱，數碼人民幣試點將從一些最發達地區開始，但沒有給出時間表。試點地區包括京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的地區。

公告指出，試點先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情況擴大到其他地區。

數碼人民幣試點是中國周五公布的旨在推動創新並鼓勵服務業進一步開放的一系列舉措之一。當日公布的數據顯示，儘管零售依然疲軟，但7月工業增長穩定。

最近幾個月，中國一直在加強對數碼貨幣的規劃和測試，一些人視之為比特幣等虛擬貨幣的威脅，甚至有可能在未來威脅到美元的主導地位。

彭博4月時也報道，中國人民銀行(即中國央行)正通過大型國有銀行進行相關的內部測試，並初步擬定首批試點地區。上個月，滴滴出行表示，與中國人民銀行數碼貨幣研究所正式達成戰略合作協議，共同研究探索數碼人民幣在智能出行領域的場景創新和應用。另據彭博報道，中國人民銀行還計劃在美團點評營運的平台上測試其數碼貨幣。

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