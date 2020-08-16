英央行首席經濟學家：料英有望實現V彈復甦

財經媒體彭博報道，英倫銀行(即英國央行)首席經濟學家Andy Haldane表示，英國經濟有望從疫情危機中迅速復甦。

Haldane表示，今年下半年經濟增速預計將超過20%。他說，強勁的消費者支出已幫助英國挽回了部分疫情損失。

英國財政大臣Rishi Sunak此前呼籲倫敦民眾重返工作崗位，並通過光顧當地酒吧、商店和餐廳來幫助推動倫敦經濟增長。

回看上周公布的數據顯示，第二季英國經濟下滑逾20%，為歐洲最差。

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