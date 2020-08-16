新冠肺炎：明年疫苗市場規模料逾1500億元

外國傳媒引述分析指出，目前美國已與多家疫苗製造商達成6項採購協議，預期數量足夠在明年使75%美國人免疫，且料明年疫苗市場規模將創造約200億美元(約1,560億港元)收入。

金融機構Bernstein分析師Ronny Gal表示，以目前美國和疫苗製造商傾妥的採購疫苗數量來看，在2021年足夠讓75%美國人免疫。在眾家疫苗製造商中，將以美國輝瑞(Pfizer)收入最多，因該疫苗製造商定價較高且推出較早。

他亦預期，2021年之後的未來幾年，全球疫苗市場規模將介乎50億至60億美元(約390億至468億港元)，又以法國藥廠Sanofi與英國藥廠GlaxoSmithKline的市佔率為最高，因預期屆時市場偏好重組蛋白疫苗。

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