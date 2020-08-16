港區國安法：內地影響力增　在港聘投資銀行家數量或快居首

英國《金融時報》報道，中國企業在香港僱用的投資銀行家數量，可能很快會超過美國華爾街和其他外資行的數量，凸顯了內地在香港的影響力日益增強。

該媒體分析顯示，香港過去一年多的政治動盪，阻礙了國際銀行在亞洲金融中心的擴張，目前隨着《港區國安法》獲通過，有可能加速這趨勢。

著名的國際獵頭公司華德士(Robert Walters)駐香港金融部門招聘負責人John Mullally表示，抗議活動、國安法、新冠肺炎疫情，以及貿易戰都在加劇人才轉向。他愈來愈多與中國客戶打交道。香港為內地公司提供融資正在成為「別無取捨的唯一之路」。

香港證監會數據顯示，招聘費用正由包括中國國際金融公司(CICC)在內，受內地支持的投資銀行主導。數據亦顯示，目前在香港的內地公司僱用了100多名投資銀行家，按年增長了4%，僅較包括摩根士丹利及高盛在內的華爾街集團總工作人員少數百人。

事實上，自2019年初截至今年7月底以來，中金公司已將其獲得證監會許可的員工人數增加了130多人，幾乎增加了20%。該公司曾擔任阿里巴巴去年以129億美元在香港進行的第二上市聯席主承銷商，目前在香港僱用了500多名投資銀行家，是所有同類機構中最多。

隨着中美緊張關係加劇，內地公司愈來愈多地將香港作為集資平台，尤其是美國總統特朗普政府已公布了針對在美國資本市場交易的中國公司措施，促使近幾個月來，在香港有數十億美元的股票上市。內地銀行也承受着華爾街同行不斷增加的壓力，後者近年在中國的業務不斷擴大，鼓勵了中資銀行加強其全球業務，包括在香港提供更多服務。

投資銀行情報機構Coalition研究經理Alexander Owen表示，中資銀行已意識到，他們在離岸業務(即中國內地以外)上的投資可能不足，故在中國對外開放的過程中，需要這些資源來保持競爭力。

誠然，有招聘人員指出，內地頒布《港區國安法》可能會鼓勵更多的中國金融機構提高在香港的影響力，特別是該法例若可防止諸如2019年般的社會動盪，會令他們認為業務被中斷不再是威脅。

證監會數據也顯示，自2019年初以來，香港5個增長最快的金融集團中，有4個來自中國內地。其中，摩根大通是為數不多而大幅增加在香港員工人數的華爾街投行之一，惟該行拒評，中金公司亦未有任何回應。

不過，招聘人員也警告，不能保證在香港的內地銀行能持續增長，因內地最近推出了一項法例，就是對國有企業的一些銀行家徵收45%所得稅，這可能會削弱香港的吸引力，「人們之所以來香港，是因為他們想賺錢。如果要對他們徵收45%稅項，他們最好還是留在中國內地。」

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020