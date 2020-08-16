太湖花園兩房戶605萬沽　原業主勁賺3.7倍離場

中原地產副分區營業經理卜穎芝表示，大埔太湖花園最新錄得3座中層H室成交，單位建築面積530方呎，實用面積400方呎，兩房間隔，開價約630萬港元，議價後以605萬元易主，實用面積呎價15,125元。

原業主於2007年以129萬元購入單位，持貨13年，是次沽出單位帳面獲利約476萬元離場，單位升值約3.7倍。

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